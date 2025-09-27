Meteoroloji Uyardı: 2 Bölgede Sağanak Var... 13 Kent İçin 'Sarı' Kodlu Alarm!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Marmara ve Kuzey Ege’de ise fırtına bekleniyor. Rüzgarın zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında ve Kırklareli’nin doğusunda sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların özellikle öğle saatlerine kadar Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.
Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer kesimlerde ise normal seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor. Yetkililer, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.
13 İL İÇİN SARI ALARM
Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek fırtına uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Rize, Trabzon.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve sis görülecek. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek.
İstanbul: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
Bursa: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 23°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 21°C, doğusunda sağanak yağışlı
Ege: Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısında rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli.
İzmir: 29°C, parçalı bulutlu
Muğla: 30°C, açık
Denizli: 32°C, açık
Afyonkarahisar: 25°C, parçalı bulutlu
Akdeniz: Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu.
Antalya: 31°C, açık
Adana: 34°C, parçalı bulutlu
Hatay: 30°C, parçalı bulutlu
Burdur: 31°C, açık
İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
Ankara: 24°C, parçalı bulutlu
Eskişehir: 23°C, parçalı bulutlu
Konya: 25°C, açık
Nevşehir: 20°C, parçalı bulutlu
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde pus ve sis görülecek.
Bolu: 19°C, parçalı bulutlu
Düzce: 22°C, çok bulutlu
Zonguldak: 20°C, çok bulutlu
Sinop: 23°C, çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyılar sağanak yağışlı. Rize ve Trabzon’un doğusunda yağış kuvvetli.
Samsun: 20°C, çok bulutlu
Amasya: 22°C, çok bulutlu
Trabzon: 20°C, doğusunda kuvvetli yağışlı
Rize: 20°C, kuvvetli sağanak yağışlı
Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.
Erzurum: 20°C, parçalı bulutlu
Kars: 19°C, parçalı bulutlu
Van: 23°C, parçalı bulutlu
Malatya: 25°C, parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 30°C, açık
Gaziantep: 30°C, açık
Mardin: 29°C, açık
Siirt: 31°C, açık
Kaynak: Haber Merkezi