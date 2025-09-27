Meteoroloji Uyardı: 2 Bölgede Sağanak Var... 13 Kent İçin 'Sarı' Kodlu Alarm!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında ve Kırklareli’nin doğusunda sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların özellikle öğle saatlerine kadar Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.

Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer kesimlerde ise normal seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor. Yetkililer, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

13 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek fırtına uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Rize, Trabzon.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve sis görülecek. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek.

İstanbul: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

Bursa: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 21°C, doğusunda sağanak yağışlı

Ege: Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısında rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli.

İzmir: 29°C, parçalı bulutlu

Muğla: 30°C, açık

Denizli: 32°C, açık

Afyonkarahisar: 25°C, parçalı bulutlu

Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor

Akdeniz: Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu.

Antalya: 31°C, açık

Adana: 34°C, parçalı bulutlu

Hatay: 30°C, parçalı bulutlu

Burdur: 31°C, açık

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Ankara: 24°C, parçalı bulutlu

Eskişehir: 23°C, parçalı bulutlu

Konya: 25°C, açık

Nevşehir: 20°C, parçalı bulutlu

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde pus ve sis görülecek.

Bolu: 19°C, parçalı bulutlu

Düzce: 22°C, çok bulutlu

Zonguldak: 20°C, çok bulutlu

Sinop: 23°C, çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyılar sağanak yağışlı. Rize ve Trabzon’un doğusunda yağış kuvvetli.

Samsun: 20°C, çok bulutlu

Amasya: 22°C, çok bulutlu

Trabzon: 20°C, doğusunda kuvvetli yağışlı

Rize: 20°C, kuvvetli sağanak yağışlı

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.

Erzurum: 20°C, parçalı bulutlu

Kars: 19°C, parçalı bulutlu

Van: 23°C, parçalı bulutlu

Malatya: 25°C, parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır: 30°C, açık

Gaziantep: 30°C, açık

Mardin: 29°C, açık

Siirt: 31°C, açık

