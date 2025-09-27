'Dur' İhtarına Uymadı, Polis Aracına Çarptı! 3 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri'de asayiş uygulaması yapan polis ekipleri Sivas Bulvarı'nda B.Y'nin (29) kullandığı 38 AKN 680 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı. Polisin "Dur" uyarısını dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı.

Bir süre kaçan sürücü Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi 381. Sokak'ta kendisini durdurmaya çalışan polis ekibinin aracına çarptı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.Y. ile 2 polis hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA