'Dur' İhtarına Uymadı, Polis Aracına Çarptı! 3 Yaralı

Kayseri'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis ekibinin aracına çarptı, 2 polis yaralandı.

'Dur' İhtarına Uymadı, Polis Aracına Çarptı! 3 Yaralı
Kayseri'de asayiş uygulaması yapan polis ekipleri Sivas Bulvarı'nda B.Y'nin (29) kullandığı 38 AKN 680 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı. Polisin "Dur" uyarısını dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı.

'Dur' İhtarına Uymadı, Polis Aracına Çarptı! 3 Yaralı - Resim : 1
Yaralanan sürücü ile 2vpolis hastaneye kaldırıldı.

Bir süre kaçan sürücü Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi 381. Sokak'ta kendisini durdurmaya çalışan polis ekibinin aracına çarptı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.Y. ile 2 polis hastaneye kaldırıldı.

