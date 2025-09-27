BUDO’nun Bu Seferleri Hava Muhalefetine Takıldı
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapmayı planladığı 8 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Mudanya, Armutlu ve İstanbul hattındaki yolculara duyuru internet sitesi üzerinden yapıldı.
Marmara Denizi’nde etkisini gösteren kötü hava koşulları, deniz ulaşımını vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapılması planlanan 8 seferin iptal edildiğini açıkladı. BUDO’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
- 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
- 12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
Şirket yetkilileri, yolcuların güncel sefer bilgilerini BUDO’nun resmi internet sitesi üzerinden takip etmelerini istedi. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yeni iptallerin de gündeme gelebileceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi