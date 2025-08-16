Olumsuz Hava BUDO Seferlerini Durdurdu

BUDO, İstanbul ve Bursa arasındaki bazı seferlerini kötü hava koşulları nedeniyle iptal etti. Toplam 7 sefer, olumsuz hava nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Olumsuz Hava BUDO Seferlerini Durdurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa Deniz Otobüslerinin İstanbul ile Bursa arasındaki 7 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ile saat 16.00, 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı nedenden dolayı saat 17.45, 19.00 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler
BUDO BUDO seferleri
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Son Dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 43 Kişi İfade Veriyor İBB Soruşturması... İnan Güney ve 43 Kişi İfade Veriyor
Yozgat'ta İş Cinayeti: 43 Yaşındaki İşçi Öldü Yozgat'ta İş Cinayeti: 43 Yaşındaki İşçi Öldü
Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor Bu Kart Emekliye İndirim Sağlıyor
Geldiğinden Beri Yüzü Gülmüyordu: Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık İddiası! İspanya Devine Transfer Oluyor Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun' AKP'li İsimden Çok Konuşulacak İddia
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
İbrahim Tatlıses Talimatı Verdi, Dilan Çıtak'a Büyük Şok! İbrahim Tatlıses Talimatı Verdi, Dilan Çıtak'a Büyük Şok!