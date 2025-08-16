Yozgat'ta İş Cinayeti: 43 Yaşındaki İşçi Öldü

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde inşaatta çalışan 43 yaşındaki Mustafa Erol, çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçinin ölümü üzüntü yarattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yozgat'ta İş Cinayeti: 43 Yaşındaki İşçi Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Kantar mevkiinde yapımı süren soğuk hava deposu inşaatında çalışan Mustafa Erol (43), dengesini kaybederek çatıdan aşağıya düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erol, kaldırıldığı Aydıncık Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçinin cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yozgat İş cinayeti
Geldiğinden Beri Yüzü Gülmüyordu: Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık İddiası! İspanya Devine Transfer Oluyor Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık
TMMOB'dan Kritik Deprem Uyarısı... İktidar Ders Almadı! TMMOB'dan Kritik Deprem Uyarısı... İktidar Ders Almadı!
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Son Dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 43 Kişi İfade Veriyor İBB Soruşturması... İnan Güney ve 43 Kişi İfade Veriyor
Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor Bu Kart Emekliye İndirim Sağlıyor
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun' AKP'li İsimden Çok Konuşulacak İddia
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
İbrahim Tatlıses Talimatı Verdi, Dilan Çıtak'a Büyük Şok! İbrahim Tatlıses Talimatı Verdi, Dilan Çıtak'a Büyük Şok!