Yozgat'ta İş Cinayeti: 43 Yaşındaki İşçi Öldü

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Kantar mevkiinde yapımı süren soğuk hava deposu inşaatında çalışan Mustafa Erol (43), dengesini kaybederek çatıdan aşağıya düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erol, kaldırıldığı Aydıncık Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçinin cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA