Yozgat'ta İş Cinayeti: 43 Yaşındaki İşçi Öldü
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde inşaatta çalışan 43 yaşındaki Mustafa Erol, çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçinin ölümü üzüntü yarattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Kantar mevkiinde yapımı süren soğuk hava deposu inşaatında çalışan Mustafa Erol (43), dengesini kaybederek çatıdan aşağıya düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erol, kaldırıldığı Aydıncık Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçinin cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA