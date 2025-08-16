İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Son Dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 43 Kişi İfade Veriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 44 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri başladı.

44 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, “suç örgütü yöneticiliği”, “suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet”, “irtikap”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları yöneltiliyor.

GÜNEY VE DİĞER ŞÜPHELİLERİN İFADE VERMEYE BAŞLADI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bulunuyor. 44 kişi, emniyette ifade vermeye başladı.

PAZARTESİ ADLİYEYE SEVK BEKLENİYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 35'inin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı öne sürülmüş, 9 şüphelinin de Ongun'un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği iddia edilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat."

İBB OPERASYONLARINDA TOPLAM 97 TUTUKLU

Öte yandan İBB'ye yönelik ilk operasyonun yapıldığı 19 Mart'tan bu yana 97 kişi tutuklu bulunuyor.

Kaynak: AA