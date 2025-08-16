TMMOB'dan Kritik Deprem Uyarısı... İktidar Ders Almadı!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Marmara Depremi’nin 26'ıncı yıl dönümünde kritik açıklamalarda bulundu. İktidarın felaketlerden ders almadığını vurgulayan Koramaz, önerilerini sıraladı.

TMMOB'dan Kritik Deprem Uyarısı... İktidar Ders Almadı!
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26'ıncı yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı. Koramaz, depreme karşı alınmayan önlemleri ve rant odaklı politikaları sert sözlerle eleştirdi.

'BENZER RİSKLER SÜRÜYOR'

"Bir daha benzer acıları yaşamayalım… Depremi unutma, unutturma!" çağrısıyla seslenen Koramaz, 1999’da resmi rakamlara göre 18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 binden fazla kişinin yaralandığını ve yüzbinlerce yapının yıkıldığını hatırlattı. Aradan geçen 26 yıla rağmen Türkiye’nin hâlâ benzer risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Koramaz, son yıllardaki Bingöl, Van, Elazığ, İzmir ve 2023 Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde de aynı ihmalkârlığın görüldüğünü belirterek, "Üzülerek görüyoruz ki can kayıpları ve travmalar iktidara hiçbir ders vermemiştir. İstanbul gibi büyük bir depremin kapıda olduğu bilinmesine rağmen, Kanal İstanbul gibi rant projeleri öncelik kazanmaktadır" dedi.

PLANSIZ BÜYÜME UYARISI

Bilim insanları ve meslek odalarının yıllardır yaptığı uyarıların görmezden gelindiğine dikkat çeken Koramaz, şehirlerin coğrafi risklere rağmen plansız büyüdüğünü ve yapıların yeterli mühendislik hizmeti almadan inşa edildiğini söyledi. Ayrıca, 6306 sayılı yasa ile rezerv yapı alanı ilan edilen bölgelerde milyonlarca yurttaşın güvencesiz konutlarda yaşamaya mahkûm edildiğini ifade etti.

ÖNERİLER SIRALANDI

Güvenli kentleşme için meslek odalarının ve bilim insanlarının sürece aktif katılımının şart olduğunu belirten Koramaz, şu önerilerde bulundu:

  1. Kentsel planlama, rant değil, depreme dayanıklı kentler yaratmak amacıyla yapılmalı
  2. Ormanlık alanlar, su havzaları ve dere yatakları yapılaşmaya açılmamalı
  3. Ulusal Deprem Konseyi ve Deprem Şurası gibi oluşumlar yeniden devreye alınmalı
  4. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı tam olarak uygulanmalı
  5. Türkiye’nin bina envanteri çıkarılarak yapılar hasar görebilirliklerine göre sınıflandırılmalı

