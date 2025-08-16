Adana'da Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Adana’nın Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Adana'da Sulama Kanalında Ceset Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’nın Seyhan ilçesinde sulama kanalında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ceset Adana
Son Güncelleme:
Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular! Havalimanı Dolup Taşacak: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular!
Ev Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf Etti Ev Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf Etti
Depremzedelere 'Konteynerlerden Çıkın' Tebligatı! 'Nereye Gidelim ki?' Depremzedelere 'Konteynerlerden Çıkın' Tebligatı
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediye Ettiği Kalemleri Gelir Kapısı Yapmışlar! Fiyatı Dudak Uçuklattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediye Ettiği Kalemleri Gelir Kapısı Yapmışlar! Fiyatı Dudak Uçuklattı
Çerçioğlu ile Yine Gündeme Geldi! AKP'ye Kaç Belediye Başkanı Geçti? Yeni Katılımlar Olacak mı? Ankara'dan Sıcak Kulis AKP'ye Kaç Belediye Başkanı Geçti? Yeni Katılımlar Olacak mı? Ankara'dan Sıcak Kulis