Adana'da Sulama Kanalında Ceset Bulundu
Adana’nın Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Adana’nın Seyhan ilçesinde sulama kanalında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı.
Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: