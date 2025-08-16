Ev Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf Etti

Düzce’nin Yeni Mahallesi’nde evinde ölü bulunan İsa Şahin’in öldürüldüğü belirlendi. Cinayet Büro ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan ev arkadaşı Emre Kaşık, tartışma sonrası Şahin’i öldürdüğünü itiraf etti.

Emre Kaşık (solda), öldürülen İsa Şahin (sağda)
13 Ağustos günü Yeni Mahalle’de yaşayan İsa Şahin’den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, Şahin’i ölü buldu. Yapılan incelemede, Şahin’in vücudunda kesikler ve darp izleri olduğu tespit edildi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Polisin olay yerinde çalıştığı sırada evden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Ancak soruşturma derinleştirildiğinde, evde yaşayan diğer kişi Emre Kaşık şüpheli olarak ön plana çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Görüntülerde olay saatinde evden çıktığı belirlenen Emre Kaşık, annesinin evinde saklanırken yakalandı. Emniyetteki sorgusunda Şahin’le alkol aldıktan sonra çıkan tartışma sırasında cinayeti işlediğini itiraf eden Kaşık, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

