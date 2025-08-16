İzmir'de Korkutan Yangın Kontrol Altında
İzmir'de bir apartmanda başkayan yangın diğer evlere de sıçradı. Yangını itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
İzmir’de bir evde başlayan yangın çevredeki 3 eve de sıçradı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Evde hurdaların depolandığı bölümde çıktığı değerlendirilen yangın, çevredeki 3 eve sıçrayarak hasar oluşturdu.
Yangın sırasında bir kişi, polis gözetiminde evinin alevlerin etkilemediği bölümüne girerek değerli eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
