Sağlık Bakanlığı Kansere Savaş Açtı! Hedef 15 Milyon Vatandaş

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde, ücretsiz kanser taramalarına katılımı artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme uygulamasını başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kanser hem dünyada hem de Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkıyor. Erken teşhis edilen kanser vakalarında tedavi süreci daha başarılı olurken, hastaların yaşam süresi ve kalitesi de artıyor. Bu nedenle, daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve tarama programlarına katılımın artırılması hedefleniyor.

Yeni uygulama kapsamında, Ulusal Kanser Tarama Programı doğrultusunda belirlenen yaş gruplarındaki vatandaşlara kısa mesaj gönderilerek bilgilendirme yapılacak. Program kapsamında, kadınlara yönelik meme ve rahim ağzı kanseri ile kadın ve erkekleri kapsayan kalın bağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak sunuluyor. Meme kanseri taramaları 40 ile 69 yaş arası kadınlara iki yılda bir mamografi yöntemiyle, rahim ağzı kanseri taramaları 30 ile 65 yaş arası kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testiyle, kalın bağırsak kanseri taramaları ise 50 ile 70 yaş arası kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi yöntemiyle uygulanıyor.

Taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık bir ay sürecek kampanya boyunca, meme kanseri taraması için 5,5 milyon, rahim ağzı kanseri için 3 milyon ve kalın bağırsak kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderilmesi planlanıyor. Bu mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgilerine yer verilecek.

Toplamda yaklaşık 15 milyon kişiyi kapsayan bu bilgilendirme çalışmasıyla, kanser taramalarına yönelik farkındalığın artırılması ve daha fazla vatandaşın erken teşhis fırsatından yararlanması amaçlanıyor. Mesaj gönderilecek kişiler arasında daha önce tarama yaptırmış bireyler de bulunuyor.

Kaynak: DHA