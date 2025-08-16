Zeynep'in Ölümünde İhmal İsyanı! 'Bu Hasta Neden Eve Gönderildi?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’da 11 Ağustos sabahı rahatsızlanan 14 yaşındaki Zeynep Çelikdemir, ağabeyi Mustafa ile birlikte Battalgazi Devlet Hastanesi’ne gitti. Acil serviste yapılan muayenenin ardından tetkik yapılması gerektiği belirtilerek anne ya da babasının hastaneye gelmesi istendi. Baba Serdar Çelikdemir kızının yanına hastaneye gitti. Burada serum verilen Zeynep, eve gönderildi.

'MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİRDİ'

Akşam saatlerinde fenalaşan Zeynep, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İddiaya göre, burada görevli doktorlar, sabah yapılan tetkik sonuçlarını incelediklerinde ''Bu hasta neden eve gönderildi? Müdahale edilmesi gerekirdi'' diyerek duruma tepki gösterdi.

Kalbi iki kez duran Zeynep, yapılan müdahaleler sonrası hayata döndürüldü ancak durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda tedaviye alındı. Şeker oranının 580’e kadar yükseldiği belirtilen çocuk, saat 18.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

'İHMALLER ARAŞTIRILSIN' TALEBİ

Zeynep’in amcasının oğlu Bayram Çelikdemir, yaşananları anlattı. Çelikdemir’in aktardığına göre, Zeynep'e Battalgazi Devlet Hastanesi’nde üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi kondu ve gerekli tetkikler yapıldı. Ancak Çelikdemir, yapılan testlerde Zeynep’in kan şekeri seviyesinin 384 gibi yüksek bir değerde çıktığını, buna rağmen doktorun bu durumu göz ardı ettiğini ya da bir uzmana danışmadığını belirtti.

Çocuğun ailesi ihmallerin araştırılmasını talep ediyor.

Kaynak: ANKA