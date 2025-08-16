Sarıyer'de Dehşete Düşüren Kavga! Ensesinde Bıçakla Hastaneye Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sarıyer’de, arkadaş grubuyla oturan Mir Hüseyin D. (22) ile S.Y. (16) arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, çıkan arbedenin ardından bir süre olay yerinden ayrılan S.Y., eline aldığı bıçakla geri dönerek Mir Hüseyin D.’yi kovalamaya başladı. Sokakta bulunan bir iş yerine sığınan Mir Hüseyin D., ensesinden bıçaklandı.

ENSESİNDE BIÇAKLA HASTANEYE KALDIRILDI

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri çalışanlarının müdahalesi de görüntülere girdi. Yaralı halde dışarı çıkan Mir Hüseyin D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ensesindeki bıçak ameliyatla çıkarılan gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Şüphelinin S.Y. olduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıyı Pınar Mahallesi’nde yakaladı. Daha önce 5 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.Y., cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA