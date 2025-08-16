Çocuk Giyiminde Yaralama Tehlikesi! Bakanlık Hepsini Toplattı

Çocuklar için üretilen eşofman takımının yaralama tehlikesi barındırdığı için piyasadan toplatıldığı bildirildi.

Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Çocuk Giyiminde Yaralama Tehlikesi! Bakanlık Hepsini Toplattı
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların can ve sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürürken, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) her geçen gün yeni firmalara yer veriliyor.

Son olarak, Arı İnovasyon isimli firmanın ürettiği Alya marka çocuk eşofman takımında yaralama riski barındırdığı kaydedildi.

Güvensizlik nedeninin ise Ts En 14682 Standırdına aykırı büzme ipi kullanılması olduğu belirtildi.

Ürün için piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı
