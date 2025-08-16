Lüks Yatta Şüpheli Ölüm! Genç Bikini Tasarımcısı Ölü Bulundu, 60 Yaşındaki Adam Çırılçıplak İskeleye Koştu

İrlandalı bikini tasarımcısı Martha Nolan-O’Slatarra, 60 yaşındaki iş insanına ait lüks yatta şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Gece yarısı paniğe kapılan adamın çırılçıplak halde iskeleye koşarak yardım istediği anlar ortaya çıktı.

İrlandalı bikini tasarımcısı Martha Nolan-O’Slatarra, 60 yaşındaki Amerikalı iş insanı Christopher Durnan’a ait lüks bir yatta şüpheli şekilde hayatını kaybetti. 33 yaşındaki genç tasarımcının ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olay gecesi Durnan’ın çırılçıplak halde iskeleye koşup yardım istediği ortaya çıktı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Nolan-O’Slatarra kurtarılamadı. 33 yaşındaki genç tasarımcının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

ÇIPLAK HALDE YARDIM İSTEDİ

Lüks Yatta Şüpheli Ölüm! Genç Bikini Tasarımcısı Ölü Bulundu, 60 Yaşındaki Adam Çırılçıplak İskeleye Koştu - Resim : 1

Daily Mail’in haberine göre olay, 10 gün önce 17 metrelik ‘Ripple’ isimli lüks yatta meydana geldi. Gece yarısı paniğe kapılan Durnan, çıplak halde iskeleye koşarak yardım istedi ve genç kadının bayıldığını söyledi. Çevredekiler kalp masajı yapsa da, sağlık ekipleri Nolan-O’Slatarra’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

AİLE İKİNCİ OTOPSİ İSTEDİ

Lüks Yatta Şüpheli Ölüm! Genç Bikini Tasarımcısı Ölü Bulundu, 60 Yaşındaki Adam Çırılçıplak İskeleye Koştu - Resim : 2

İlk otopsi sonucunda ölüm nedenine dair kesin bir bulguya ulaşılamadı. Yetkililer, genç kadının vücudunda şiddete dair bir iz bulunmadığını belirtti. Ancak ailesi, belirsizlik üzerine ikinci otopsi talebinde bulundu. Martha’nın annesi Elma, kızının beyin kanseri olduğu iddialarını reddederek tamamen sağlıklı olduğunu söyledi.

BEYİN KANSERİ VE UYUŞTURUCU İDDİASI

Lüks Yatta Şüpheli Ölüm! Genç Bikini Tasarımcısı Ölü Bulundu, 60 Yaşındaki Adam Çırılçıplak İskeleye Koştu - Resim : 3

Olayın ardından farklı iddialar ortaya atıldı. Aileye, genç kadının beyin kanseri olduğu öne sürüldü ancak aile bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Daily Mail’e konuşan bazı kaynaklar ise Martha’nın aşırı doz uyuşturucudan ölmüş olabileceğini ileri sürdü. Yattan alınan görüntülerde beyaz toz maddeler görüldüğü iddia edildi.

Lüks Yatta Şüpheli Ölüm! Genç Bikini Tasarımcısı Ölü Bulundu, 60 Yaşındaki Adam Çırılçıplak İskeleye Koştu - Resim : 4

CENAZE İRLANDA’YA GÖNDERİLDİ

İkinci otopsinin tamamlanmasının ardından Nolan-O’Slatarra’nın cenazesi ailesine teslim edildi ve İrlanda’ya götürüldü. Genç tasarımcının kesin ölüm sebebi, soruşturmanın sonuçlanmasıyla netlik kazanacak.

Kaynak: Daily Mail

