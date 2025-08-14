İBB Soruşturmasında 6 Kişiye Tutuklama Kararı

İBB'ye yönelik yürütülen reklam ihalesi soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 8’i tutuklama talebiyle, 5’i ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında, 7 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verilirken, 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
İBB Soruşturmasında 6 Kişiye Tutuklama Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu bazı isimler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde elde etme" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi ciddi suçlamalar yer alıyor.

12 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Savcılık sorgularının ardından 8 şüpheliye yönelik tutuklama, 5 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Mahkeme, 6 kişinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKP'li Birinci İddialar Sonrası Soluğu Adliyede Aldı... Özel ve Kapki'den Şikayetçi OlduAKP'li Birinci İddialar Sonrası Soluğu Adliyede Aldı... Özel ve Kapki'den Şikayetçi OlduGüncel
Özgür Özel'in 'Mücahit Birinci' İddialarına İlişkin SoruşturmaÖzgür Özel'in 'Mücahit Birinci' İddialarına İlişkin SoruşturmaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İBB Yolsuzluk
Son Güncelleme:
Alevler Sınırı Aştı: Suriye'deki Yangın Türkiye'ye Sıçradı Suriye'deki Yangın Türkiye'ye Sıçradı
Bu Meslekleri Yapanlar Yaşadı! SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı Fırsatı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz, Hemen Kontrol Edin SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı!
AKP’ye Katılım Töreninde Şaşırtan Sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kodal’a 'Kilo' Talimatı AKP’ye Katılım Töreninde Şaşırtan Sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kodal’a 'Kilo' Talimatı
Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar? Mücahit Birinci Kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Cumhurbaşkanı İsim Vermeden Sahip Çıktı, CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi