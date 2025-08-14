İBB Soruşturmasında 6 Kişiye Tutuklama Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu bazı isimler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde elde etme" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi ciddi suçlamalar yer alıyor.

12 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Savcılık sorgularının ardından 8 şüpheliye yönelik tutuklama, 5 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Mahkeme, 6 kişinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA