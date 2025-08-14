Alevler Sınırı Aştı: Suriye'deki Yangın Türkiye'ye Sıçradı
Suriye'nin Kesep bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Hatay’ın Yayladağı ilçesine sıçradı.
Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı Kesep bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sınırı aşarak Hatay’ın Yayladağı ilçesine ulaştı.
Saat 15.30 sularında, Türkiye-Suriye sınırına sıfır noktada başlayan yangın, Yayladağı Sınır Kapısı yakınlarında paniğe neden oldu.
Bölge halkını endişelendiren yangın, kısa sürede Türkiye tarafına sıçradı. Alevler kent merkezinden de görülürken, ekipler yangına müdahale etmeye devam ediyor.
Kaynak: İHA
