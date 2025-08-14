AKP’ye Katılım Töreninde Şaşırtan Sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kodal’a 'Kilo' Talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’ye katılım töreninde sahneye çıkan Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal’a, “Bana bak! Çok çalışman lazım… Bir de kilo vermen lazım” sözleriyle esprili bir uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AKP Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşma gerçekleştirdi.

Etkinliğin ardından, başta Aydın olmak üzere farklı partilerden seçilen bazı belediye başkanlarının AKP'ye katılımı için bir tören düzenlendi. Bu törende, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu dışında tüm belediye başkanlarının parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı. Rozet takılan isimlerden biri de, İYİ Parti'den AKP'ye katılan Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal’dı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal’a rozetini taktı

'BANA BAK...'

Kodal sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına yöneldiği sırada dikkat çeken bir an yaşandı. Erdoğan, Kodal ile tokalaşarak, "Bana bak! Çok çalışman lazım... Bir de kilo vermen lazım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, 1992 doğumlu ve makine mühendisi olan Mustafa Kodal’a parti rozetini taktı. Törene Kodal’ın eşi de eşlik etti.

