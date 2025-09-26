Sivas'ta Motosikletler Çarpıştı, 2 Yaralı

Sivas'ta motosikletler çarpıştı. Kazada bir ağır 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta Motosikletler Çarpıştı, 2 Yaralı
Sivas’ta iki motosiklet birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. A.C.Ç. (22) idaresindeki motosiklet ile İ.E. (61) motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İ.E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

