ABB'ye yönelik konser soruşturmasında mahkemeden karar çıktı. 14 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

ABB'ye Konser Soruşturmasında 5 Tutuklama!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 9'unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Nöbetçi mahkemedeki sorgulanan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken 4'ü adli kontrol tedbirleri çerçevesinde serbest bırakıldı. Buna göre 14 şüpheliden 9'u serbest bırakılırken, 5 şüpheli olan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı H.A.B., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / eski Daire Başkan Vekili H.E., eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili H.Z., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi O.E. ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortağı S.Ç. tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin soruşturma başlattı. 23 Eylül'de düzenlenen operasyonda eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A., ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi sahibi O.E., Universe Production Organizasyon şirketi sahibi S.E., Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm şirketi ortakları K.A. ve S.Ç., Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon şirketi ortağı A.A., Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm şirketi ortakları E.D. ve L.E. ve 1 belediye çalışanı olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alınmıştı.

