Trabzon'da Heyelan!

Trabzon'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Arsin ilçesinde heyelan meydana geldi.

Trabzon’un Arsin ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti. Aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, konuya ilişkin açıklamasında Atayurt-Santa grup yolunun heyelan nedeniyle kapandığını, ekiplerin hızlı şekilde müdahale ederek bölgede çalışma başlattığını söyledi.

Bir süre trafiğe kapanan yolun çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden açıldığını belirten Bilgin, can ve mal kaybının yaşanmaması için akşam saatlerinde vatandaşların Atayurt-Santa grup yolunu kullanmaması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Heyelan Trabzon
