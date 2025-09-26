Marmara Denizi'nde Ulaşım Engeli

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun bugün gerçekleşmesi beklenen bazı seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi'nde Ulaşım Engeli
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bugün bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen seferlere ilişkin BUDO tarafında yapılan açıklama şöyle:

"15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi, 16.45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 19.15'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir."

Kaynak: İHA

