Marmara’da Fırtına Deniz Ulaşımını Vurdu: 8 Sefer İptal
Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle deniz seferleri aksadı. BUDO, olumsuz hava koşulları sebebiyle 8 seferini iptal ettiğini duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli rüzgar, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi’nde elverişsiz hava koşullarına ilişkin uyarısının ardından, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) İstanbul ile Bursa arasındaki 8 seferin iptal edildiğini açıkladı.
BUDO’nun resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler şunlar:
- 14.08.2025 14:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
- 14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
- 14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
- 14.08.2025 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
- 14.08.2025 17:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
- 14.08.2025 17:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
- 14.08.2025 20:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
- 14.08.2025 20:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
Kaynak: Haber Merkezi