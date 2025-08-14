Kartal’da Şiddetli Rüzgar 7 Katlı Apartmanın Çatısını Uçurdu

Kartal Yalı Mahallesi’nde şiddetli rüzgar, 7 katlı bir apartmanın çatısını parçalayarak sokağa savurdu. Olayda bir otomobil ve başka bir apartman zarar görürken, ekipler rüzgar nedeniyle çatıya müdahale edemedi.

Son Güncelleme:
Kartal’da Şiddetli Rüzgar 7 Katlı Apartmanın Çatısını Uçurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kartal Yalı Mahallesi Halk Sokak’ta şiddetli rüzgar, 7 katlı bir apartmanın çatısını yerinden söktü. Olay, bugün saat 17:48 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı parçalanarak sokağa düştü. Çatının bir kısmı park halindeki bir otomobile ve başka bir apartmanın çatısına zarar verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemleri alarak sokak giriş ve çıkışlarını kapattı. Ancak rüzgarın şiddeti nedeniyle ekipler, binanın çatısına müdahale edemedi. Olayda yaralanan olmazken, hasar gören araç ve apartmanla ilgili incelemeler sürüyor.

Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli VuracakMeteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli VuracakGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kartal fırtına
Son Güncelleme:
Çorum'da Feci Olay! Anne ve Oğlu Atık Yağ Tankında Can Verdi Çorum'da Feci Olay! Anne ve Oğlu Atık Yağ Tankında Can Verdi
Küçükçekmece’de Kahvehaneye Patlayıcı Atıldı: 1 Kişi Yaralandı Küçükçekmece’de Kahvehaneye Patlayıcı Atıldı: 1 Kişi Yaralandı
Emekliler Bayram Bu Rakamları Görünce Bayram Edecek! ING, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası… İşte 2025 Emekli Maaşı Banka Promosyonu Emekliler Bayram Bu Rakamları Görünce Bayram Edecek
SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu: SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi! Bakın Kimler Alabiliyor SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi!
ÇOK OKUNANLAR
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Cumhurbaşkanı İsim Vermeden Sahip Çıktı, CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi