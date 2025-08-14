Kartal’da Şiddetli Rüzgar 7 Katlı Apartmanın Çatısını Uçurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kartal Yalı Mahallesi Halk Sokak’ta şiddetli rüzgar, 7 katlı bir apartmanın çatısını yerinden söktü. Olay, bugün saat 17:48 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı parçalanarak sokağa düştü. Çatının bir kısmı park halindeki bir otomobile ve başka bir apartmanın çatısına zarar verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemleri alarak sokak giriş ve çıkışlarını kapattı. Ancak rüzgarın şiddeti nedeniyle ekipler, binanın çatısına müdahale edemedi. Olayda yaralanan olmazken, hasar gören araç ve apartmanla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA