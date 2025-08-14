Küçükçekmece’de Kahvehaneye Patlayıcı Atıldı: 1 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi’nde, saat 15.30 sıralarında korkutucu bir olay yaşandı. 18 yaşından küçük 4 kişi, pet şişeye doldurdukları patlayıcı maddeyi bir kahvehaneye fırlattı. Patlamanın etkisiyle kahvehanede bulunan bir kişi yüzünden yaralandı. Şüpheliler, olay sonrası hızla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA