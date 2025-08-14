Çorum'da Feci Olay! Anne ve Oğlu Atık Yağ Tankında Can Verdi

Çorum Sanayi Sitesi’nde bulunan bir depoda, atık yağ tankına düşen Hacer Kepçe ile oğlu Recep Kürşat Kepçe yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelemede Hacer Kepçe’nin temizlik yaptığı sırada kazana düştüğü, oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin ise annesine yardım etmek isterken dengelerini kaybettiği düştüğü tespit edildi

Son Güncelleme:
Çorum'da Feci Olay! Anne ve Oğlu Atık Yağ Tankında Can Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak’ta, atık yağların toplandığı bir depoda gerçekleşti. Tank içine iki kişinin düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, depo sahiplerinden 39 yaşındaki Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çorum'da Feci Olay! Anne ve Oğlu Atık Yağ Tankında Can Verdi - Resim : 1
Çorum Sanayi Sitesi'nde bir depoda atık yağ tankına düşen anne ile 12 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından, itfaiye ekipleri anne ve oğlunun cenazelerini tanktan çıkardı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Çorum'da Feci Olay! Anne ve Oğlu Atık Yağ Tankında Can Verdi - Resim : 2
Çorum Sanayi Sitesi'nde bir depoda atık yağ tankına düşen anne ile 12 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

'SADECE ONLAR GELİP GİDİYOR'

Olayın yaşandığı sokağın yakınlarında çalışan Sefa Kurtoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kişinin depodan çıkıp panikle koşuşturduğunu, kısa süre sonra ambulansın geldiğini belirtti. Kurtoğlu, "İçeride ne olduğunu göremedim ama burası genelde sakin bir yer. Depo olarak kullanılıyor, sadece onlar gelip gidiyordu" dedi.

KAHREDEN DETAY

Yapılan incelemede iş yerlerinde Hacer Kepçe’nin temizlik yaptığı sırada, oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin ise annesine yardım etmek isterken dengelerini kaybedip kazana düştüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya'da İş Cinayeti: 3. Kattan Düşen İşçi Hayatını KaybettiSakarya'da İş Cinayeti: 3. Kattan Düşen İşçi Hayatını KaybettiGüncel
THY'de İş Cinayeti! Teknisyen Yusuf Altun Hayatını Kaybetti, İnceleme BaşlatıldıTHY'de İş Cinayeti! Teknisyen Yusuf Altun Hayatını Kaybetti, İnceleme BaşlatıldıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Çorum
Son Güncelleme:
SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu: SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi! Bakın Kimler Alabiliyor SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi!
Göle Giden Kişinin Cansız Bedeni Bulundu Göle Giden Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
Küçükçekmece’de Kahvehaneye Patlayıcı Atıldı: 1 Kişi Yaralandı Küçükçekmece’de Kahvehaneye Patlayıcı Atıldı: 1 Kişi Yaralandı
Milyonlarca Çalışanı Yakından İlgilendiriyor: Özgür Erdursun Toplu Para Almanın Şartlarını Açıkladı! Yaş Sınırı Yok Özgür Erdursun Toplu Para Almanın Şartlarını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Cumhurbaşkanı İsim Vermeden Sahip Çıktı, CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi