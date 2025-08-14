Çorum'da Feci Olay! Anne ve Oğlu Atık Yağ Tankında Can Verdi
Çorum Sanayi Sitesi’nde bulunan bir depoda, atık yağ tankına düşen Hacer Kepçe ile oğlu Recep Kürşat Kepçe yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelemede Hacer Kepçe’nin temizlik yaptığı sırada kazana düştüğü, oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin ise annesine yardım etmek isterken dengelerini kaybettiği düştüğü tespit edildi
Olay, Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak’ta, atık yağların toplandığı bir depoda gerçekleşti. Tank içine iki kişinin düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, depo sahiplerinden 39 yaşındaki Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından, itfaiye ekipleri anne ve oğlunun cenazelerini tanktan çıkardı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
'SADECE ONLAR GELİP GİDİYOR'
Olayın yaşandığı sokağın yakınlarında çalışan Sefa Kurtoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kişinin depodan çıkıp panikle koşuşturduğunu, kısa süre sonra ambulansın geldiğini belirtti. Kurtoğlu, "İçeride ne olduğunu göremedim ama burası genelde sakin bir yer. Depo olarak kullanılıyor, sadece onlar gelip gidiyordu" dedi.
KAHREDEN DETAY
Yapılan incelemede iş yerlerinde Hacer Kepçe’nin temizlik yaptığı sırada, oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin ise annesine yardım etmek isterken dengelerini kaybedip kazana düştüğü tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA