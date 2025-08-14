Çorum'da Feci Olay! Anne ve Oğlu Atık Yağ Tankında Can Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak’ta, atık yağların toplandığı bir depoda gerçekleşti. Tank içine iki kişinin düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, depo sahiplerinden 39 yaşındaki Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çorum Sanayi Sitesi'nde bir depoda atık yağ tankına düşen anne ile 12 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından, itfaiye ekipleri anne ve oğlunun cenazelerini tanktan çıkardı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

'SADECE ONLAR GELİP GİDİYOR'

Olayın yaşandığı sokağın yakınlarında çalışan Sefa Kurtoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kişinin depodan çıkıp panikle koşuşturduğunu, kısa süre sonra ambulansın geldiğini belirtti. Kurtoğlu, "İçeride ne olduğunu göremedim ama burası genelde sakin bir yer. Depo olarak kullanılıyor, sadece onlar gelip gidiyordu" dedi.

KAHREDEN DETAY

Yapılan incelemede iş yerlerinde Hacer Kepçe’nin temizlik yaptığı sırada, oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin ise annesine yardım etmek isterken dengelerini kaybedip kazana düştüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA