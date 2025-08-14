Göle Giden Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde balık avlamaya giden kişinin baraj göletinde cansız bedenine ulaşıldı. Canal'ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Sezai Canal (27), dün öğle saatlerinde Şenköy Baraj Göleti'ne balık tutmaya gitti.
Canal'ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi sevk edildi.
Gölette başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu dalgıçlar Canal'ın cansız bedenine ulaştı.
Canal'ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi.
