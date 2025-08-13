THY'de İş Cinayeti! Teknisyen Yusuf Altun Hayatını Kaybetti, İnceleme Başlatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak bakım atölyesinde bu sabah teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti. Olay, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Üstün, yaptığı açıklamada, “İştirak şirketimiz THY Teknik AŞ’nin Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesi’nde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun, olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir” dedi.

Üstün, Altun’un ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi Kapsamlı İnceleme BaşlatıldıTHY Teknik AŞ, kazanın ardından olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığını bildirdi. Kazanın nasıl meydana geldiği ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin detayların soruşturma kapsamında netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi