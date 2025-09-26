Malatya'da Korkutan Deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 15.05'te yaşanan depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 15:05'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 26, 2025
ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/RBDC5CAyo6
26.09.2025, 15:05:57 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
