Malatya'da Korkutan Deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 15.05'te yaşanan depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 15:05'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

