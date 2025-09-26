Malatya'da Korkutan Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 15:05'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

