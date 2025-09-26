Yardıma Gittiği Komşusunu Soydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un İlkadım ilçesinde, yardıma gittiği komşusunun evinden 200 bin liralık ziynet eşyası çalan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 25 Eylül Perşembe günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İzmir’de yaşayan N.A. (41), Samsun’daki evini temizlemek için geldiğinde komşusu H.K.’yı yanına çağırdı. Bu sırada H.K., evde bulunan çantadan 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldı.

N.A.’nın durumu polise bildirmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yapılan inceleme sonucu, şüphelinin mağdurun karşı komşusu H.K. (34) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı ve bugün Samsun Adliyesine sevk etti.

Kaynak: İHA