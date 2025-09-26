Kamyonun Üzerine Devrildiği Otomobilin Sürücüsü Öldü
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde freni patlayan kamyon otomobilin üzerine devrildi. Araç sürücüsü Engin Özer olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, freni patlayan kamyonun üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Olay, Gölbaşı ilçesi Yukarı Çöplü köyünde devam eden bir inşaat alanında yaşandı. Asfalt yüklü 06 DIK 209 plakalı kamyonun freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 61 AFY 285 plakalı otomobilin üzerine devrildiği öğrenildi.
Kamyonun altında kalan aracın sürücüsü Engin Özer, olay yerinde feci şekilde can verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, savcının incelemelerinin ardından Özer’in cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
