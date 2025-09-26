Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde Can Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun’un Espiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Espiye Ericek köyü grup yolu Aydınlar köyü yakınlarında, İbrahim A. idaresindeki 06 VHJ 47 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan Osman Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü İbrahim A. ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA