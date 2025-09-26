Alman Otomobil Devinden Flaş Karar! 196 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı

Alman otomobil üreticisi BMW’den flaş karar. Dev marka, marş motoru rölesindeki korozyon kaynaklı kısa devre ve yangın tehlikesi nedeniyle dünya genelinde 196 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Yetkiler o modeller için harekete geçti.

Dünyanın saygın otomobil markalarından devi BMW, bazı modellerinde tespit edilen ve yangın riskine yol açabilecek bir arıza nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma başlattı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırmadan etkilenen araç sayısı 196 bini aşıyor.

YANGIN RİSKİ TAŞIYORLAR

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, geri çağırma kararının temelinde, motor marş motoru rölesinde oluşabilecek korozyon bulunuyor. Bu korozyonun, aşırı ısınmaya ve kısa devreye yol açarak araçta yangın riskini artırabileceği ifade edildi.

ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRİLECEKLER

NHTSA'nın duyurusuna göre, geri çağırma kapsamında Toyota Supra ve 2022 model BMW 230i gibi çeşitli popüler modeller de yer alıyor. BMW bayileri, geri çağırma tedbiri kapsamında etkilenen araçlardaki marş motoru rölesini ücretsiz olarak değiştirecek.

Kaynak: Dünya Gazetesi

