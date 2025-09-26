Okul Bahçesinde Korkunç Cinayet! 16 Yaşındaki Gülden Coni'nin 15 Yaşındaki Katiline Verilen Ceza Belli Oldu

Edirne'de 16 yaşındaki eski kız arkadaşı Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki erkek, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Maktulün ailesi, verilen cezayı yetersiz bularak isyan etti.

Edirne'de 5 Nisan tarihinde yaşanan cinayette karar çıktı. Edirne Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde buluştuğu 15 yaşındaki eski erkek arkadaşı E.A. tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Gülden Coni'nin davasında bugün karar duruşması görüldü.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile katılan tutuklu sanık E.A., pişman olduğunu söyledi. Mahkeme tarafından sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

'KARDEŞİMİN KANI YERDE KALDI'

Gülden'in ablası Nurhan Alüzrek duruşma sonrası, "Yaklaşık 6 aydır kardeşim için mücadele ettim. 6 aydır kardeşimin çığlıklarını attım. Benim kardeşimin katili 20 yıl cezayı hak etmedi. Kardeşimin kanı yerde kaldı, yasalarımızın değişmesi lazım" diyerek karara tepki gösterdi.

Anne Zehra Coni de acısının çok büyük olduğunu bekleterek, "Bu cezayla benim içim soğumadı, 20 yıl çok az bir ceza. Kanunlar değişmeli" dedi.

