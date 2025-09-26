Deprem Uygulamasından Korkutan Bildirim! Yer: Bolu... 3.2 Büyüklüğündeki Depremi 4.5 Olarak Bildirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de deprem takibini sağlayan popüler mobil uygulama ‘Deprem Ağı’, bir kez daha kullanıcılarını korkuttu. Sabah saatlerinde Bolu’da kaydedilen 3.2 büyüklüğündeki deprem, uygulamanın gönderdiği bildirimle 4.5 büyüklüğünde ve Düzce’de meydana gelmiş gibi yanlış aktarıldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulama, bu hatasıyla sosyal medyada ve haber sitelerinde paniğe yol açtı.

UYGULAMA GÜVENİLİR Mİ?

Deprem, bugün saat 10.30 sıralarında Bolu merkezli olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre sarsıntı 5.9 kilometre derinlikte gerçekleşti ve büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü. Ancak ‘Deprem Ağı’ uygulaması, depremi “Tahmini 4.5 büyüklüğünde bir deprem Düzce’de oldu” şeklinde bildirdi.

Bu yanlış bilgi, bazı haber platformlarında “İstanbul’da hissedildi” başlığıyla yayıldı ve gecede İstanbul’da deprem uyarısı göndermesiyle daha önce eleştirilen uygulamanın güvenilirliği bir kez daha sorgulandı. Vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi