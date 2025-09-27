Tokat’ta Vahşet! Birbirine Bağlı 3 Yavru Köpek Ölü Bulundu

Tokat’ın Zile ilçesinde bir evin bahçesinde iple birbirine bağlanan 3 yavru köpek boğulmuş halde bulundu. Olay üzerine inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Tokat’ta Vahşet! Birbirine Bağlı 3 Yavru Köpek Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tokat'tan hayvan katliamı haberi geldi. Olay, akşam saatlerinde Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Alperen Sarıkaya, ailesi ile birlikte ilçeye bağlı Karaşeyh köyündeki evlerine gitti.

Sarıkaya, evlerinin bahçesinde köpek sesleri duydu. Seslerin olduğu tarafa giden Sarıkaya, 3 yavru köpeğin ip ile birbirlerine bağlanarak boğulduğu, yanlarında ise 3 canlı köpek yavrusunu gördü. Hayatta olan 3 köpeği bulundukları yerden alan Sarıkaya, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir'de Korkunç Hayvan Katliamı! Zehirli Etleri Çocuklara Dağıttırmışİzmir'de Korkunç Hayvan Katliamı! Zehirli Etleri Çocuklara DağıttırmışGüncel

Vahşetin Adresi Bu Kez Suruç! Belediye Barınağında Köpek Katliamı: Görüntüler Kan DondurduVahşetin Adresi Bu Kez Suruç! Belediye Barınağında Köpek Katliamı: Görüntüler Kan DondurduGüncel

Vahşetin Adresi Bu Kez Bursa! Hayvan Barınağında Yine Köpek KatliamıVahşetin Adresi Bu Kez Bursa! Hayvan Barınağında Yine Köpek KatliamıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Hayvan katliamı Tokat
Son Güncelleme:
Trabzon'da Heyelan! Trabzon'da Heyelan!
Ve Anlaşma Tamam! Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı
Sivas'ta Motosikletler Çarpıştı, 2 Yaralı Sivas'ta Motosikletler Çarpıştı, 2 Yaralı
Milyonlarla Erken Emeklilik Kapısı Açıldı! Yasa Meclis’e Geliyor: Kimler Erken Emeklilikten Yararlanacak? Erken Emeklilik Yasası Meclis'e Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye Sıkıştı Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye Sıkıştı
Samsun’da Ormanda 1 Kişiyi Darbeden 2 Şüpheli Tutuklandı Samsun’da Ormanda 1 Kişiyi Darbeden 2 Şüpheli Tutuklandı
Tokat’ta Vahşet! Birbirine Bağlı 3 Yavru Köpek Ölü Bulundu Tokat’ta Vahşet! Birbirine Bağlı 3 Yavru Köpek Ölü Bulundu
Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel Kurul Kararı Ankaragücü’nde 'Olağanüstü' Karar
'Dur' İhtarına Uymadı, Polis Aracına Çarptı! 3 Yaralı 'Dur' İhtarına Uymadı, Polis Aracına Çarptı! 3 Yaralı