İzmir'de Korkunç Hayvan Katliamı! Zehirli Etleri Çocuklara Dağıttırmış

İzmir'de yaşanan hayvan katliamı ortalığı ayağa kaldırdı. 10 köpek ve 5 kedinin öldürüldüğü olayda, şüphelinin zehirli etleri çocuklara dağıttırdığı ortaya çıktı.

İzmir’in Selçuk ilçesinde korkunç bir hayvan katliamı meydana geldi. 10 kedi 5 köpeğin zehirli etleri yemelerinin ardından hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Hayvanların ölümüne ilişkin soruşturmada, güvenlik kameralarına yansıyan 3 çocuğun ifadesiyle belirlenen şüpheli A.S. (53), yakalandı. Çocukların, etleri hayvanlara dağıtmaları için A.S.’nin verdiğini söylemesiyle gözaltına alınan şüpheli, köpek saldırısına uğradığını ileri sürüp, bu nedenle zehirli etleri dağıttırdığını ifade etti.

Selçuk ilçesi kırsal Belevi Mahallesi’nde, önceki gün, hayvanların öldüğünü görenler, durumu jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, hayvanların tavuk etiyle zehirlenip öldürüldüğü iddiası üzerine inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmasında, 10 köpek ile 5 kedinin öldüğü tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanların yediği yiyeceklerden aldığı numunelerin de gıda kontrol laboratuvarına gönderileceği bildirildi.

İfadesine başvurulan çocuklar, aynı mahallede yaşayan A.S.’nin kendilerine tavuk etlerini vererek dağıtmalarını istediğini, etlerin zehirli olduğunu bilmediklerini söyledi. Çocukların ifadeleri üzerine şüphelinin kimliği tespit edildi. A.S., jandarma ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

A.S., ifadesinde, birkaç gün önce bir köpeğin saldırısına uğradığını ve ısırıldığını ileri sürüp, bu nedenle çocuklara zehirli et vererek dağıtmalarını istediğini söyledi.

Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez ise "Hayvanlarımıza yapılan çirkin saldırıyı nefretle kınıyorum ve bu saatten sonra mahallemde ve bulunduğum ilçede can dostlarımıza saldırılarda bulunulmaması için gayret içerisinde olacağım. Bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

