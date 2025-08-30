3 Arkadaşı Ölmüştü: Melis İşiten Çarpıcı Detayı Verdi

Melis İşiten, 3 oyuncu arkadaşının ölümüne neden olan Amasya’daki kazanın nedenini anlattı. O gece yola çıkma kararında kendisinin oteli beğenmemesinin etkili olduğunu söyledi.

3 Arkadaşı Ölmüştü: Melis İşiten Çarpıcı Detayı Verdi
Oyuncu Melis İşiten, 2022 yılında üç tiyatro arkadaşının hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Katıldığı Katarsis programında konuşan İşiten, kazanın yaşandığı gece ekibin yola çıkma kararında kendisinin etkili olduğunu söyledi.

21 Kasım 2022'de "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun turnesi dönüşünde Amasya’da meydana gelen kazada; Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu yaşamını yitirmiş, Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.

'BAŞKA YERDE KALACAKTIK'

İşiten, o gece kalacakları oteli beğenmediği için ekibin yola çıkma kararı aldığını şu sözlerle anlattı: "O gece aslında başka bir yerde kalacaktık, yola çıkmayacaktık. Sadece ben oteli beğenmedim. Tolga da beni orada bırakmak istemedi. ‘Sen burada uyuyamazsın, rahat edemezsin, 45 dakika gidelim’ dedi. Ve biz bu yüzden yola çıktık. Bu yüzden şimdi vedalaşmakta çok zorlanıyorum."

Kazaya dair tüm detayları hatırladığını da söyleyen İşiten, "Hiç bilincimi kaybetmedim. O yüzden her anı, her şeyi çok net hatırlıyorum" dedi.

