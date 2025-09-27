Sancaktepe’de Miras Kavgası Can Aldı! 4 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde miras meselesi nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Amca çocukları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Kemal Türker Mahallesi’nde yaşanan olayda, kurşunların hedefi olan F.H. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan F.H., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Y.H., V.H., F.H., A.H. ve E.H. ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Polis, olası bir kavgaya karşı mahallede geniş güvenlik aldı.

Olay sonrası tedavileri tamamlanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden V.H., Y.H. ve E.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; E.H., A.H., T.H. ve R.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından bölgedeki gerginlik sürerken soruşturma devam ediyor.