Sancaktepe’de Miras Kavgası Can Aldı! 4 Kişi Tutuklandı
Sancaktepe'de amca çocukları arasında miras yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde miras meselesi nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Amca çocukları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Kemal Türker Mahallesi’nde yaşanan olayda, kurşunların hedefi olan F.H. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan F.H., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Y.H., V.H., F.H., A.H. ve E.H. ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Olay sonrası tedavileri tamamlanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden V.H., Y.H. ve E.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; E.H., A.H., T.H. ve R.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından bölgedeki gerginlik sürerken soruşturma devam ediyor.