Şemsiyeler Hazır mı? Sonbahar Sert Giriş Yapıyor! Soğuk ve Yağışlı Günler Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu ve yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sonbaharın etkilerinin hissedilmeye başlandığını vurgulayan Çelik, yağışlı sistemin yavaş yavaş yurda giriş yapacağını söyledi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Çelik, hafta sonu ülke genelinde sıcaklıklarda az da olsa bir düşüş beklendiğini belirtti. "Özellikle kuzey bölgelerde sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin biraz altında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek" dedi. Bu düşüşle birlikte özellikle sabah ve gece saatlerinde serin hava daha fazla hissedilecek.

MARMARA VE KARADENİZ DİKKAT

Hafta sonu genelinde yağışların sınırlı olacağını ifade eden Çelik, "Sadece Marmara'nın doğusunda ve Doğu Karadeniz'de yağış beklendiğini" açıkladı. Pazar günü ise Antalya çevresinde kısa süreli yerel yağış geçişleri görülebileceği belirtildi.

YENİ HAFTADA YAĞMUR GELİYOR

Yeni haftayla birlikte yurdun kuzey ve iç kesimleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Çelik, "Özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günü yağışlı havanın hakim olacağını" söyledi. Bu durum sıcaklıklarda da düşüşe neden olacak.

İÇ BÖLGELERDE GECE SICAKLIKLARI 5 DERECENİN ALTINDA

Çelik, sonbaharın etkilerinin özellikle iç kesimlerde belirginleştiğini vurgulayarak, "Yağışlarla birlikte iç kesimlerdeki sıcaklıklar 18 ila 20 derecelere kadar düştü" dedi. Gece saatlerinde ise bazı bölgelerde sıcaklıklar 5 derecenin altına kadar iniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YAĞIŞSIZ BİR HAFTA SONU

Üç büyükşehirde hafta sonunun genellikle yağışsız geçeceğini belirten Çelik, yeni haftada ise yağış ihtimaline dikkat çekti. Çelik, sıcakılıkarın Ankara'da 24 ila 25, İstanbul'da 22 ila 23 ve İzmir'de ise 28 ila 30 derecelerde seyredeceğini belirtti.

RÜZGAR HAFİFLİYOR

Çelik, Marmara Bölgesi'nin genelinde ve Kuzey Ege'de etkisini sürdüren rüzgarın ise pazar gününden itibaren etkisini kaybedeceğini kaydetti.

Kaynak: AA