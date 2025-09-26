Unutkanlığın Gerçek Nedeni Ortaya Çıktı! Meğer Çoğu Kişi Yanlış Biliyormuş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anahtarınızı sürekli kaybediyor, randevularınızı unutuyor ya da günlük işlerinizi hatırlamakta zorlanıyorsanız sebebini "yaşlanma" ya da "dalgınlık" olarak görüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre unutkanlığın altında yalnızca yaş değil, günlük alışkanlıklar ve yaşam tarzı da önemli rol oynuyor.

STRES VE KAYGI BEYNİ ZORLUYOR

Psikologlara göre unutkanlığın en yaygın sebeplerinden biri yüksek stres ve kaygı. Sürekli baskı altında olmak, beynin kısa süreli belleğini olumsuz etkiliyor. Bu yüzden yoğun kaygı yaşayan kişiler, en basit detayları bile hatırlamakta güçlük çekebiliyor.

UYKU EKSİKLİĞİ HAFIZAYI ZAYIFLATIYOR

Düzensiz uyku da unutkanlığı artıran faktörler arasında. Uzmanlar, yeterli uyumayan kişilerin beyinlerinin gün içinde öğrendiklerini kalıcı hafızaya aktarmakta zorlandığını belirtiyor. Bu durum dikkat dağınıklığı ve hafıza sorunlarına yol açıyor.

DİJİTAL ÇAĞIN OLUMSUZ ETKİSİ

Akıllı telefonlar ve sürekli gelen bildirimler de odaklanma süresini kısaltıyor. Uzmanlara göre "bilgiye anında ulaşabilmek" beynimizi tembelleştiriyor ve küçük unutkanlıkları tetikliyor.

VİTAMİN EKSİKLİĞİNE DİKKAT

B12 ve D vitamini eksiklikleri de hafızayı doğrudan etkileyen etkenler arasında yer alıyor. Yetersiz ve dengesiz beslenmek, beynin odaklanma kapasitesini düşürüyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlar, unutkanlıkla başa çıkmak için şu önerilerde bulunuyor:

Düzenli uyku alışkanlığı kazanın.

Günlük stresinizi azaltmak için meditasyon, yürüyüş gibi aktiviteler yapın.

Telefon ve bilgisayar kullanımına sınırlama getirin.

Gerekirse doktor kontrolünde vitamin ve mineral desteği alın.

