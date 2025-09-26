Bilimsel Olarak Kanıtlandı: Tuvalette Böyle Oturmak Kanser Yapıyor

Uzmanlara göre bağırsak kanserinin nedeni sandığınızdan çok farklı olabilir. Son araştırmalar, yanlış tuvalet alışkanlıklarının kanser riskini artırdığını ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Kanserin oluşumunda genetik faktörlerden beslenme alışkanlıklarına, sigaradan obeziteye kadar pek çok etken rol oynuyor. Ancak son araştırmalar, yanlış tuvalet alışkanlıklarının da bağırsak kanseri riskini artırabileceğini ortaya koyuyor.

STRES VE KABIZLIK RİSKİ YÜKSELİYOR

Uzmanlar, özellikle kronik kabızlığın bağırsak kanseri için ciddi bir risk faktörü olduğuna dikkat çekiyor. Psikolojik baskı, hareketsizlik ve yanlış tuvalet pozisyonları kabızlığı tetiklerken, bu durum bağırsak sağlığını olumsuz etkiliyor.

BATI VE DOĞU ARASINDAKİ FARK

Araştırmalara göre, bağırsak kanseri vakalarının büyük çoğunluğu Batı ülkelerinde görülüyor. Bunun nedenlerinden biri olarak oturarak tuvalete gitme alışkanlığı gösteriliyor. Buna karşın, gelişmekte olan ülkelerde yaygın olan çömelerek tuvalete gitme alışkanlığının bağırsakları daha sağlıklı çalıştırdığı ve kanser riskini azalttığı düşünülüyor.

ÇÖMELME POZİSYONU DOĞAL AVANTAJ SAĞLIYOR

Çömelme pozisyonu, yerçekimiyle bağırsakların daha rahat boşalmasını sağlıyor. Bu sayede:

  • Daha az ıkınma gerçekleşiyor,
  • Puborektalis kası gevşeyerek bağırsak hareketini kolaylaştırıyor,
  • Pelvik taban kası zorlanmıyor.
  • Sigmoid kolon bükülmeden açıldığı için rektumdan daha kolay çıkış oluyor.

Buna karşılık oturarak tuvalete gitmek, bu doğal süreci zorlaştırıyor ve bağırsaklarda baskı oluşturuyor.

BAĞIRSAK KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREK?

Dr. Deborah Lee, bağırsak kanseri riskini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:

  • Kabızlığı engellemek için lif açısından zengin beslenin (yetişkinler için günlük en az 30 gram).
  • Yüksek yağlı ve işlenmiş gıdalardan kaçının.
  • Düzenli egzersiz yapın, özellikle yürüyüş ve koşu bağırsak geçişini hızlandırıyor.
  • Kivi gibi bağırsak dostu besinleri düzenli tüketin.
  • Uyku ve stres yönetimine özen gösterin.

Araştırmalara göre bağırsak kanseri hastalarının yüzde 90’ından fazlasında, bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklikler ilk belirtiler arasında görülüyor. Bu nedenle, yaşam tarzı alışkanlıklarına dikkat etmek, erken önlem için büyük önem taşıyor.

