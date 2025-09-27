Gürsel Tekin’den Çarpıcı 'Utanma' Çıkışı! 'Artık Her Şey Çıkar ve Para İçin'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, sosyal medya hesabı X’te yaptığı açıklamada, çarpıcı ifadeler kullandı. Partisi tarafından önceki gün ihraç edilen Tekin'in ilgili paylaşımı şöyle:

"İnsanın utanma duygusu kalmamışsa, her türlü kötülüğe elverişli hale gelir; çünkü artık onun için esas olan sadece çıkar ve paradır, geri kalan her şey teferruat olur. Bu düşüncenin temelinde ne var? * Utanma duygusu, vicdanın, ahlakın ve toplumla uyumlu yaşamanın temelidir. * İnsan utanmaz hale gelince, sınırlar silinir. * Bu kişi için artık önemli olan 'doğru' değil, 'kârlı' olandır. * Ahlaki ilkeler, empati, vicdan, hukuk… hepsi çıkarın önünde engel gibi görünmeye başlar."

Bu düşüncenin temelinde ne var?

•Utanma duygusu, vicdanın, ahlakın ve toplumla uyumlu yaşamanın temelidir.… — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) September 27, 2025

