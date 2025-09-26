Kayyım Gürsel Tekin'den Dikkat Çeken Çıkış: 'Sabırla Bekliyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mahkeme kararıyla yönetimi görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanan Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkındaki ihtiyati tedbir kararına itirazın reddedilmesinin ardından partinin Sarıyer'deki eski il binasında açıklamalarda bulundu. Tekin, "Biz emeğimizle, sokakta alın terimizle, İstanbul'u karış karış Türkiye'ye karış gezen 6 yılını Türkiye coğrafyasında 110 bin kilometre emek sarf ederek mücadele eden bir arkadaşınızım" dedi.

'SAVUNMA YAPMAYACAĞIM'

Gürsel Tekin, suç işlemediği için savunma yapmayacağını belirterek "Bizim başladığımız günden itibaren tek yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu, emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza ve müdafaa etmekle geçmiştir. Hiçbirimizin bugüne kadar yaşamımızın tamamında en ufak bir negatif işin içinde olmamışız. Şimdi size 26 yaşında genç bir partili bir siyasetçi olarak 90'lı yıllarda Kürt konferansına giden milletvekillerinin partide atılmaması adına Kadıköy PTT'nin önünde arkadaşlarımızla biz 2 bin telgraf gönderdik. Daha sonra Allah rahmet eylesin Erdal İnönü, o dönem genel başkanımız İstanbul'da bizimle görüşmek istediğini söylediler. Biz İstanbul SHP İl Teşkilatı'nda rahmetli Erdal İnönü’nün karşısına geçtik. O körpecik akıllarımızla yüksek sesle, cesurca genel başkanımızı eleştirebildik" dedi.

'GERÇEKTEN ACIYORUM'

Eskiden beri parti içinde mücadelede olduğunu söyleyen Tekin, "Onun için biz arkadaşlarımız gibi Baykal'ın elinden tutarak, Kılıçdaroğlu'nun elinden tutarak, liderlerin elinden tutarak siyaset yapan insanlar değiliz. Bize gönderiyorsunuz. Ne göndermişsiniz? Gerçekten acıyorum. Gerçekten acıyorum. Mesela, işte şu maddeler. Önce Genel Başkan çıkıyor ekranda ‘Attım’ diyor. Düşünebiliyor musunuz? Attım diyor. Hemen ekranda baktım, üyeliğimiz var. 2 saat sonra baktım, üyelik yok. Tarihe baktım. Sonra, büyük olasılıkla yanlışlarını fark edince, bu sefer ne yaptılar? Efendim, ‘savunma göndereceğiz’ Ne savunması gönderiyorsunuz? Hayırdır? Kime gönderiyorsunuz? Savunmayı biz kime yapacağız? Merak ediyorum. Yani gerçekten dilim söylemeye varmıyor. Beni zorlamayın. Sizden rica ediyorum" diye konuştu.

'TERTEMİZ İNSANLARI KİME GÖTÜRECEKSİNİZ?'

Tertemiz insanlar olduklarını savunan kayyım Tekin, "Sadece bu kurumsal kimliği muhafaza etmek için sabırla bekliyoruz. Tertemiz insanları kimin karşısına götüreceksiniz? Farkında mısınız? Genel Başkanım, bizleri kimin karşısına götüreceğinizi biliyor musunuz? Onun için bu bir savunma değildir. Ben parti yönetiminin ve başta Genel Başkanımız yöneticiler olmak üzere şunu beklerdim ama açık ve net söylüyorum. Bugün yüzlerce arkadaşımıza tutuklu olmalarına sebep olan iftiracılar ve itirafçılarla ilgili bir işlem yapmalarını beklerdim. Hatta 24 tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Zeki Şen'i, Erkan'ı disipline veriyorsunuz. Arkadaşlarımızın tutukluluğuna sebep olan bunlarla ilgili neden bir işlem yapmazsınız? Neden? Bakın bir daha söylüyorum. Özellikle bizim mahalleye yakın olan medya, yalan, yanlış, iftira bir daha yaparsanız hukuksal haklarımı kullanmak zorunda kalırım" ifadelerini kullandı.

