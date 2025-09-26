Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın İkinci Tutuklanmasına İtiraz Reddedildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin 12 Eylül 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında ikinci kez tutuklanmasına karşı itiraz dilekçesi sunduklarını duyurdu. Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şahan’ın “Kent Uzlaşısı Soruşturması” kapsamında altı aydır cezaevinde tutulduğuna dikkat çekerek, yeni tutuklamanın zaten mevcut olan bir durum için “kaçma şüphesi” gerekçesine dayandırılmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

'OTOMATİK BİR TUTUKLAMA'

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında, savcılığın talebinin imla hatalarıyla birlikte birebir kopyalanarak gerekçe olarak kullanıldığını belirten Ersöz, bu uygulamanın dosya incelemesi yapılmadan “otomatik bir tutuklama” anlamına geldiğini ve hukuk güvenliği ilkesini zedelediğini vurguladı. İtiraz dilekçesinde, tutuklamanın yalnızca “etkin pişmanlık” ifadelerine dayandırıldığına işaret edilerek, özgürlük hakkının ihlal edildiği ifade edildi. Dilekçede, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına atıfta bulunularak, kararın hukuki temelsizliği detaylıca açıklandı.

Ersöz, itiraz sürecinin İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nde başlayacağını, ardından üç gün içinde Nöbetçi Asliye Ceza Hakimliği’ne gönderileceğini belirtti. Sürecin tamamlanmasının ardından, “yetki saptırması yasağına” aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne “tedbir talepli” bireysel başvuru yolu açılacağını ekledi.

Kaynak: ANKA