Bahçeli'den 'NATO Yerine TRÇ İttifakı' Çıkışı! 'Türkiye İçin Her İki Yöne Bakma Zamanı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği Türkiye, Rusya ve Çin'den oluşan "TRÇ ittifakı" önerisiyle dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu önerisiyle ilgili Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı ve MHP Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu’ya açıklamalarda bulundu.

Türkgün'e konuşan Bahçeli, Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı önerisinin içeriğiyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Türkiye’nin acil güvenlik ihtiyaçları bulunduğunu belirten MHP lideri, "Türkiye, komşularının toprak bütünlüğünü herkesten fazla isteyen ve bunun için en ağır bedelleri ödeyen bir devlettir. Vasıtalı savaş unsurlarıyla, petro-dolar siyasetleriyle, lobicilikle buna karşı mücadele eden tüm aktörlerle baş başa kalmayı da göze alabilecek kapasitededir. Bununla birlikte, bölgesel olarak daha kalıcı daha uzun soluklu istikrar ve güvenlik bölge devletlerinin dayanışma içinde olmaları ve temel ilkelerde anlaşmalarına bağlıdır" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

'EKONOMİK ÜRETİM BATI'YI GEÇTİ'

Avrasya bölgesinin tarih boyunca mücadele alanı olduğuna işaret eden Bahçeli, "Bu alanın kimi bölgeleri tarihte; mihver bölge, pilot bölge, kalpgâh bölge diye anılmıştır. Fakat Avrasya’ya hâkimiyetin dünyaya hâkimiyetin en önemli aşaması olduğuna kuşku olmamıştır. Avrasya, Avrupa ve Asya’nın birleşimidir. Bunun merkezinde de Hazar Havzası bulunur. Hazar Havzası, Türkiye için tam bir bitişik alandır. Türkiye bu havzadan akan hidrokarbon kaynaklarının menfez ülkesi durumundadır. Buradan etki alır, buraya etkide bulunur" ifadelerini kullandı.

Ekonomik üretimdeki değişime de değinen Bahçeli, "Öte yandan dünyanın ekonomik üretimi doğuya, uzak Asya’ya kaymıştır. Japonya, Çin, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Singapur, Hindistan, Pakistan hatta Vietnam gibi ülkelerdeki toplam üretim Batı ülkelerindeki toplam üretimi aşmış, katlamıştır. Bunun geri döndürülmesi de şimdilik mümkün görünmemektedir. Eskiden sınırlı alanlarda ve taklit ürünlerde kendini gösteren Asya üretimi bugün en yüksek kalitede en teknoloji yoğun ürünleri içerecek biçime gelmiştir" dedi.

'HER İKİ YÖNE BAKMA ZAMANI GELDİ'

Türkiye için yeni bir yok izleme zamanı geldiğini savunan Bahçeli, "Türkiye’nin NATO üyeliği eğer Türkiye’yi NATO içinden gelebilecek muhtemel saldırılara karşı korumanın ötesine geçemiyorsa, bazı NATO müttefiklerimiz en hayati önceliklerimizi ve taleplerimizi görmezden gelebiliyorlarsa, kamuoyunda da bu noktada ciddi bir tepki yükselmişse Türkiye’nin tarihsel vizyonuyla mütenasip biçimde her iki yöne bakma zamanı gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Türkgün