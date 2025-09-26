'Süreç' Komisyonunda Arka Kapı Diplomasisi! PKK Lideri Öcalan İle Görüşme Olacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM’de Kürt sorununun çözümüne yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025’ten beri sürdürdüğü çalışmalarında sona yaklaşıyor. 12 toplantıda toplam 55 saat süren oturumlarda 91 tanık, uzman ve mağdur dinlendi. Komisyon, önümüzdeki 3-4 oturumun ardından kapsamlı bir raporu Genel Kurul’a sunmaya hazırlanıyor. Raporda, demokratikleşme, hukuk devleti ve yasal düzenlemelere dair somut öneriler yer alacak; gerektiren kısımlar ilgili komisyonlarda yasalaştırılacak.

SON OTURUMDA 'SÜRECİ HIZLANDIRMA' ÇAĞRISI

Dinlenenler arasında Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, Diyarbakır Anneleri, şehit yakınları, gaziler, baro başkanları, STK temsilcileri, eski meclis başkanları, sendika ve iş dünyası önderleri ile araştırma kuruluşları bulunuyor. İçişleri Bakanı, MİT Başkanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı da komisyonda yer aldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, son oturumda “Bu meselenin en kısa sürede bitirilmesi için sağlam irade görüyorum” diyerek süreci hızlandırma çağrısı yaptı.

Önümüzdeki perşembe günü 13’üncü oturumda hukuk örgütleri, ardından kadın-gençlik örgütleri ve subay-astsubay dernekleri dinlenecek. Ceza hukuku uzmanları da davet listesinde; örgüt üyelerinin dönüşü ve cezaevlerindeki siyasi tutuklulara ilişkin düzenlemelere katkı sağlamaları bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın dinlenmesi önerileri masada; Tunç’un yasal tartışmalar öncesi, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ise kapanış bilgilendirmesi gündemde. Ancak netlik henüz sağlanmadı.

T24'ten Ceren Bayar'ın aktardığına göre, komisyon üyeleri, dinleme aşamasından somut adımlara geçişte uzlaşıyor. Bir üye, “Sunumlar destek çok, güven az gösteriyor. Heyecan geriledi; artık somutları konuşmalıyız” diyor. Rapor, kamuoyundaki “Komisyon ne yapıyor?” sorgusuna yanıt olacak.

İMRALI’YA GİDİŞ İÇİN UYGUN ZAMAN VE ZEMİN BEKLENTİSİ

Komisyon gündeminde öne çıkan tartışmalardan biri, bir heyetin İmralı Cezaevi’ne giderek PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme ihtimali. DEM Parti, son açıklamasında bu çağrıyı yinelerken, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Feti Yıldız daha önce “Sakınca yok” demişti. CHP’li üyeler süreci izleyeceklerini, AKP’nin tutumunu merak ettiklerini belirtiyor; AKP’li üyeler ise henüz karar aşamasına gelinmediğini ifade ediyor. Resmi gündeme taşınmasa da arka plan görüşmelerinde konu sıkça ele alınıyor. Komisyon, Öcalan’la görüşme için uygun zaman ve zemin beklentisi içinde; bu adım, sürecin kritik bir evresi olarak görülüyor.

Kaynak: T24