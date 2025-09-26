CHP'den İstifa Edip AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu Hakkında Flaş İddia! Belediye ve İştiraklerinde Nepotizm

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yakın isimlerin belediye ve iştiraklerinde “ikinci maaş” aldığı öne sürüldü. Eşi, sekreteri ve diğer akrabaların birden fazla pozisyonda istihdam edildiği iddia ediliyor.

Aydın’da belediye yönetiminde nepotizm suçlamaları gündeme geldi. Aydın24 haber sitesinin iddialarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çevresindeki isimler, belediye bünyesindeki şirketlerde ve birimlerde birden fazla maaşla görev yapıyor. İddialar, Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu ile diğer yakınlarının bu yapıdan faydalandığını öne sürüyor.

Belediye Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen’in kardeşi Sinan Yamen’in, hem Mekanik Bakım Şube Müdürlüğü hem de Ege Et A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çift görevde bulunduğu belirtiliyor. Sinan Yamen’in yeni eşi belediyede işe alınırken, eski eşi ise Sosyal Hizmetler Birimi’nde çalışıyor.

CHP'den İstifa Edip AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu Hakkında Flaş İddia! Belediye ve İştiraklerinde Nepotizm - Resim : 1
CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu'na AKP rozeti takılan törenden...

'GÖLGE GENEL MÜDÜR'

Özlem Çerçioğlu’nun özel kalem müdürü Gökçen Çavuşoğlu’nun ise Ay Jeotermal A.Ş.’den ikinci bir maaş aldığı iddia ediliyor. Gökçen Çavuşoğlu’nun eşi Ozan Çavuşoğlu, ASKİ’de “gölge genel müdür” olarak anılırken, kardeşi Okan Çavuşoğlu ASKİ Güvenlik Müdürü olarak görev yapıyor. Ayrıca Ozan Çavuşoğlu’nun eşi de belediye iştiraklerinden birinde çalışıyor. Çavuşoğlu ailesinin bazı üyelerinin ilçe belediyelerinde de pozisyon aldığı öne sürülüyor.

Bu iddialar, Aydın belediyesinde ailevi bağların yönetimde etkili olduğu tartışmasını alevlendirdi. Henüz taraflardan resmi bir yanıt gelmezken, konu kamuoyunda geniş yankı buldu.

Kaynak: Aydın24

