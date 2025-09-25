Sevdagül Tunçer Zafer Partisi’nden İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer istifa etti.

"Partiyle hiçbir bağının kalmadığını" belirten Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi ile hiçbir bağım kalmamıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyururum" ifadelerine yer verdi.

Sevdagül Tunçer

SEVDAGÜL TUNÇER KİMDİR?

1 Ocak 1992’de Isparta’nın Yalvaç ilçesinde doğdu. İlköğretimini burada tamamladı. Daha sonra Isparta Fen Lisesini kazanarak burada parasız yatılı okudu. 2011 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2015 yılında mezun oldu. İstanbul Barosunda stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı. 2018-2020 yılları arasında Ankara Barosuna kayıtlı olarak özel bir hukuk bürosunda yönetici avukatlık yaptı. 2020 yılında tekrar İstanbul Barosuna nakil oldu ve burada kendi ofisini açarak mesleğini yapmayı sürdürdü.

2012 yılında Hukuk Fakültesi 1. sınıfta iken Atatürkçü Düşünce Kulübüne katıldı. Aynı yıl Türkiye Gençlik Birliği üyesi olan Tuncer, 2013 yılında TGB’den ayrıldı.

Kaynak: ANKA