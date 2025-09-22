AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak

Geçen hafta 3 günde 8 il başkanının istifa ettiği AKP'de plan belli oldu. Parti kulislerine göre, tüm il başkanlıklarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatılırken 5 aşamada hazırlanacak bir rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Her ilden üçer aday il başkanı olmak için mülakata girerken, son kararı Cumhurbaşkanı verecek.

Uzun süredir CHP'ye yönelik operasyon ve davalar ile AKP'ye "transferler" gündemden düşmezken, geride bıraktığımız hafta ise AKP'de sallantılı günlerde yaşandı. 3 gün içinde Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanları istifa etti. Partiden yapılan açıklamada istifalarla alakalı "Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur" denildi.

AKP'den peş peşe gelen istifa haberleri sonrası ortaya atılan kulis iddiasına göre ise, il başkanları düzeyinde başlayan değişimin, "yerel yönetimlerden genel siyasete kadar partinin dinamizmini artıracak kapsamlı bir çalışma"nın parçası olduğu ifade edildi.

AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak - Resim : 1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bu çalışmanın ilk somut adımı, il başkanları düzeyinde gerçekleştirilecek bayrak değişimleri olacak. Sürecin ilk etabında Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elâzığ ve Ordu illerinde görev değişikliğine gidilmesi için start verildi.

5 AŞAMALI MODEL

Kulislerde konuşulanlara göre; AKP Teşkilat Başkanlığı, il başkanlarını belirlemek için detaylı ve katmanlı bir yöntem üzerinde çalışırken, illerin yeni başkanlarını belirleme noktasında temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevrelerine yakın mercek ve genel merkez istişare olmak üzere 5 aşamalı model izlenecek.

Birinci adım, söz konusu illerde bu hafta başlayacak olan temayül yoklamaları olacak. Teşkilat mensuplarının görüşleri alınarak yeni dönemde kimin il başkanı olabileceğine dair ilk işaret alınmış olacak.

AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak - Resim : 2

SON SÖZ CUMHURBAŞKANI'NIN

Söz konusu beş aşamanın sonunda hazırlanan rapor, Teşkilat Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Her ilden üçer aday mülakata girecek. Nihai kararı ise Erdoğan verecek.

Ekim ayının ilk haftasında Erdoğan'ın başkanlığında yapılması planlanan il başkanları toplantısına kadar sürecin hızla sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Sabah

